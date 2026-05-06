Америка на проводе

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел с госсекретарем США Марко Рубио первый в этом году телефонный разговор, возобновивший общение глав дипломатических ведомств двух стран. Звонок Сергея Лаврова в Госдеп США прозвучал через несколько дней после разговора президентов Путина и Трампа, инициатором которого также стала Москва. Активизация российско-американских контактов происходит в условиях существенной эскалации украинского кризиса в преддверии Дня Победы, одним из сценариев которой может стать нанесение российских ударов по центру Киева. В связи с этим для Москвы принципиально важно предупредить Вашингтон о рисках дальнейшего ухудшения ситуации и все более реальной угрозе глобального конфликта, в который могут быть втянуты и США.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

О телефонном разговоре Сергея Лаврова и Марко Рубио, состоявшемся вечером 5 мая, сообщили дипломатические ведомства США и России, ограничившиеся краткими заявлениями без упоминания подробностей беседы и ее продолжительности.

«Главы внешнеполитических ведомств провели “сверку часов” по текущей ситуации в международных делах и российско-американских отношениях, а также обсудили график двусторонних контактов»,— говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД РФ. Как следует из заявления Смоленской площади, беседа Лаврова и Рубио «носила конструктивный и деловой характер».

Официальный представитель Госдепа США Томми Пиготт также был лаконичен: «Госсекретарь Марко Рубио сегодня поговорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым по просьбе министра. Они обсудили отношения США и России, российско-украинскую войну и Иран».

Общение Сергея Лаврова и Марко Рубио стало весьма редким контактом глав дипломатических ведомств двух стран, учитывая, что их предыдущая беседа состоялась 20 октября прошлого года. Тогда ее темой было обсуждение потерявшей актуальность к сегодняшнему дню идеи встречи президентов Путина и Трампа в Будапеште.

Примечательно еще и то, что российскую политику Белого дома на протяжении последних месяцев определяли спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер, а госсекретарь Рубио оставался в тени.

Тем не менее у главы МИД РФ Сергея Лаврова появились веские причины срочно позвонить своему американскому коллеге и среди других вопросов обсудить с ним украинский кризис.

Основанием для такой беседы стало то, что в преддверии Дня Победы эскалация вокруг Украины развивается по нарастающей.

За день до разговора Сергея Лаврова и Марко Рубио Минобороны РФ выступило с беспрецедентно жестким заявлением в адрес Украины и ее западных союзников, сообщив о готовности нанести удары по центру Киева в случае попытки помешать проведению парада в Москве по случаю Дня Победы.

Напомнив, что в «соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации В. В. Путина, 8–9 мая 2026 года объявляется перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне», российское военное ведомство призвало украинскую сторону «последовать этому примеру».

В то же время Минобороны РФ не исключило и другой, радикальный сценарий. «В случае попыток киевского режима реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, Вооруженные Силы Российской Федерации нанесут ответный, массированный ракетный удар по центру Киева. Россия, несмотря на имеющиеся у нас возможности, по гуманитарным соображениям от таких действий ранее воздерживалась. Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город»,— заявило Минобороны РФ.

Таким образом, российское военное ведомство не просто призвало Киев соблюдать объявленное Москвой 8–9 мая перемирие, но и впервые прямо предупредило о готовности в случае его срыва к немедленному ответу, грозящему украинской столице огромными жертвами и разрушениями, а также способному нанести ущерб западным дипломатическим миссиям.

Между тем беседе глав дипломатических ведомств США и России предшествовал состоявшийся по инициативе Москвы 29 апреля первый за неполные два месяца телефонный разговор президентов Трампа и Путина, одной из тем которого стало предложение Владимира Путина объявить перемирие на День Победы. Подробности беседы сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, и Трамп, и Путин высказали схожие оценки, признав, что Украина при поддержке Европы ведет линию на затягивание конфликта.

«Российский лидер прямо сказал, что Киев прибегает к откровенно террористическим методам, атакуя сугубо гражданские объекты на российской территории»,— сообщил Ушаков.

По его словам, президент Трамп, со своей стороны, активно поддержал инициативу Москвы, отметив, что праздник 8–9 мая «знаменует нашу общую победу над нацизмом во Второй мировой войне».

Пытаясь перехватить инициативу у Кремля, президент Украины Владимир Зеленский в одностороннем порядке объявил «режим тишины» с 5 по 6 мая, однако этот несогласованный шаг Москва проигнорировала, что дало Киеву повод обвинить РФ в нарушении перемирия. «Россияне нарушили режим тишины и совершили ряд атак на Украину. Эти действия нивелируют объявленное Путиным “перемирие” на 9 мая»,— заявил 6 мая советник министра обороны Украины Сергей Стерненко. «Москва вновь проигнорировала реалистичный и справедливый призыв к прекращению боевых действий»,— вторил ему глава МИД Украины Андрей Сибига.

Со своей стороны, Минобороны РФ сообщило, что украинская сторона не стала соблюдать объявленное ею же перемирие. По заявлению российского военного ведомства, в ночь с 5 на 6 мая массированной атаке более 50 беспилотников подверглись сразу пять российских регионов — Белгородская, Брянская, Курская области, Крым и Московский регион, включающий Москву и Московскую область.

Таким образом, учитывая продолжающуюся в последние дни эскалацию украинского конфликта, высшему российскому руководству было принципиально важно успеть заблаговременно предупредить Вашингтон о рисках дальнейшего ухудшения ситуации и все более реальной угрозе глобального конфликта, в который могут быть втянуты и сами США.

Сергей Строкань