В Екатеринбурге начался снос домов по КРТ на Уктусе

На улице Кварцевая в Екатеринбурге 21 мая начался снос старых домов по программе комплексного развития территорий (КРТ). Решение о строительстве нового дома на этой территории мэрия приняла в начале 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Ирина Пичурина Фото: Ирина Пичурина Следующая фотография 1 / 2 Фото: Ирина Пичурина Фото: Ирина Пичурина

Всего на участке планировали снести пять ветхих домов, из них два аварийных. Их общая площадь составляет 9 тыс. кв. м. Расселить на этой территории было необходимо 40 жилых помещений. Жильцов дома, с которого начался снос, расселили более года назад.

Территорию будет осваивать ООО «Специализированный застройщик "Бессарабская 1"». Право застройки компания выкупила за 220 тыс. руб. Проект планировки был утвержден в июне 2024 года. Согласно постановлению городской администрации, общая площадь проектируемых объектов капитального строительства в районе ул. Кварцевой составит 36 тыс. кв. м, в том числе общая площадь объектов предпринимательской деятельности — не менее 1 тыс. кв. м.

Общая площадь жилых помещений составит 23 тыс. кв. м — они рассчитаны на проживание 665 человек. Паркинг будет рассчитан на 80 машин. На первом этаже дома создадут встроенный детский сад на 100 дошкольников. Строители также обустроят внутриквартальные проезды.

Срок освоения территории на Уктусе был рассчитан до 2030 года.

Ирина Пичурина