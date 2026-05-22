В Ярославле после столкновения с трактором погиб мотоциклист

В Ярославле в ДТП с трактором на Тутаевском шоссе погиб 29-летний водитель мотоцикла. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

Авария произошла 21 мая в 23:09 в районе дома № 10 на Тутаевском шоссе. По информации полиции, 60-летний водитель трактора при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу Suzuki, ехавшему по встречной полосе.

«В результате ДТП водитель мотоцикла Suzuki-мужчина 1997 г.р. от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи»,— сообщили в ведомстве.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

Алла Чижова