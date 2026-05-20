Пентагон подтвердил перенос переброски американских войск в Польшу

Пентагон подтвердил, что переброска американских военнослужащих в Польшу перенесена. Как уточнил пресс-секретарь ведомства Шон Парнелл, общее число боевых бригадных групп, направленных в Европу, сокращено с четырех до трех.

«Решение стало результатом комплексного многоэтапного процесса анализа военного присутствия США в Европе. Следствием этого стала временная задержка переброски войск в Польшу, которая является образцовым союзником Соединенных Штатов»,— написал господин Парнелл в соцсети X.

Как добавил пресс-секретарь Пентагона, число боевых бригадных групп США в Европе «возвращает нас к уровню 2021 года».

14 мая издание Military Times со ссылкой на источник сообщило, что США отменили отправку в Польшу примерно 4 тыс. военнослужащих второй бронетанковой бригады. При этом переброска войск в рамках плановой ротации началась 1 мая, а часть передового эшелона уже была развернута в Польше. 19 мая вице-президент США Джей Ди Вэнс уточнил, что Вашингтон не сокращал свой контингент в стране, а только отложил отправку военнослужащих.