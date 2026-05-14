США отменили переброску 4 тыс. военнослужащих в Польшу

Армия США отменила отправку в Польшу примерно 4 тыс. военнослужащих второй бронетанковой бригады. При этом переброска в рамках плановой ротации началась 1 мая. Часть передового эшелона уже развернута в Польше, а вся необходимая техника находится в пути, сообщает Military Times.

Источник издания подтвердил решение. Пентагон и Армия США о нем не объявляли, хотя еще 12 мая военнослужащие «рассылали сообщения друзьям и близким».

По информации источников Task & Purpose, отмена переброски связана с выводом 5 тыс. военнослужащих США из Германии. Общее сокращение американского контингента в Европе означает сокращение одной из четырех ротационных бригад. В 2022 году в рамках операции «Атлантическая решимость» США нарастили в Европе численность американских войск до двух штабов дивизий и пяти бригад. Но за последние полтора года она «постепенно сократилась» до одного штаба дивизии, а теперь и до трех бригад, сообщил представитель министерства обороны.

