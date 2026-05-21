«Локомотив» второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина

Ярославский «Локомотив» обыграл казанский «Ак Барс» в шестом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Клуб завоевал Кубок Гагарина во второй раз подряд.

Встреча прошла в Казани и закончилась со счетом 3:2. Среди победителей две шайбы забросил Егор Сурин — на 5-й и 14-й минуте. Еще один гол забил игрок «Локомотива» Максим Шалунов — на 53-й минуте. После этого «Ак Барсу» удалось забросить две шайбы. На 55-й минуте гол забил Нэйтан Тодд, а на 58-й — Никита Лямкин. Победа, однако, осталась за командой из Ярославля, благодаря чему «Локомотив» выиграл серию со счетом 4–2.

Хоккеисты из Ярославля завоевали Кубок Гагарина второй сезон подряд — и второй раз в истории. В финале прошлого сезона ярославцы в пяти матчах победили челябинский «Трактор». «Локомотив» стал четвертой командой, которая смогла выиграть два сезона КХЛ подряд, после «Ак Барса», московских «Динамо» и ЦСКА. Три раза подряд не выигрывал никто. Всего «Ак Барс» выигрывал Кубок Гагарина три раза — в 2009, 2010 и 2018 годах — и делит первое место с «Металлургом» из Магнитогорска и ЦСКА.