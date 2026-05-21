В Ярославле установилась высокая пожароопасность

В Ярославле, а также в Ярославском, Некрасовском, Гаврилов-Ямском, Борисоглебском, Большесельском, Мышкинском, Ростовском округах 21 мая установилась высокая пожароопасность. Об этом сообщили в областном управлении МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Высокая пожароопасность ожидается в указанных округах и областной столице, а также в Угличском, Тутаевском, Даниловском, Пошехонском, Первомайском, Любимском и Переславль-Залесском округах 22 мая.

«На территории муниципальных округов складывается обстановка, способствующая повышенной вероятности возникновения очагов природных пожаров и перехода огня на населенные пункты, дачные поселки и объекты экономики»,— сообщили в МЧС.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что с 15 апреля в регионе введен пожароопасный сезон: запрещено разводить костры в лесах и зеленых зонах, сжигать твердые бытовые отходы и мусор на землях лесного фонда, а также сухую траву. За нарушения грозят штрафы.

Алла Чижова