Запрет на всех парах

Владимир Путин пока неформально одобрил высказанную общественниками идею запрета продажи в России вейпов. Но даже жесткими ограничениями будет сложно принципиально изменить ситуацию на этом рынке, оборот которого превышает 220 млрд руб. Почти 70% такой продукции и так реализуется нелегально, а аналогичный запрет в соседнем Казахстане убедил отказаться от никотина только 5% пользователей вейпов.

Владимир Путин одобрительно отнесся к идее запрета продажи вейпов в России. Президент в ходе визита в Самару кивнул в ответ на просьбу дать соответствующее распоряжение, высказанную руководителем движения «Здоровое Отечество» Екатериной Лещинской, сообщает ТАСС. «Наше правительство это поддерживает»,— приводит агентство его слова. Президент обратил внимание, что важно не только решение, но и проведение соответствующей работы среди молодежи.

Ограничения на продажу вейпов в России обсуждаются с лета 2025 года. 22 августа Владимир Путин поддержал идею губернатора Нижегородской области Глеба Никитина дать регионам право вводить подобные запреты. В Нижегородской области в рамках эксперимента мораторий должен вступить в силу с марта 2026 года. В других субъектах РФ его внедрение пока не планировалось. Попытки контролировать рынок предпринимались через повышение акцизов на никотиносодержащие жидкости. Но инициатива не была успешной: производители и дистрибуторы начали массово уходить в тень. Это привело к сокращению сборов акцизов на 96%.

Совокупный оборот рынка электронных систем доставки никотина (ЭСДН) в России по итогам 2024 года Союз предприятий индустрии никотиносодержащих изделий (СПИНИ) оценивает в 220–240 млрд руб.

Точное количество вейперов неизвестно. Главный редактор информагентства «Русский табак» Максим Королев говорит, что последний подсчет по методике ВОЗ был в 2016 году. Оценочно, по его словам, речь может идти примерно о 5 млн человек. Аналитики Finexpertiza по итогам 2024 года оценивали общее число потребителей ЭСДН и систем нагревания табака в 5,3 млн человек, говоря о росте на 19% год к году.

Негатив властей относительно ЭСДН объясняется заботой о здоровье граждан, особенно несовершеннолетних. Руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава Маринэ Гамбарян объясняла “Ъ”, что вейпы могут быстрее, чем традиционные сигареты, оказывать на здоровье негативный эффект. Главный научный сотрудник отдела общественного здоровья и демографии ФГБУ ЦНИИОИЗ Галина Сахарова замечала, что в электронных сигаретах могут быть вещества, включенные в список вредных и потенциально вредных компонентов. Информация о них бывает скрыта.

Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ, в феврале 2023 года: Употребление вейпов в России надо минимизировать, фактически нужно перестать вовлекать население в эту привычку

Максим Королев, впрочем, предупреждает, что повлиять на рынок вейпов трудно даже через полный запрет на их реализацию. Большая часть продукции и так распространяется нелегально, введение ограничений не даст эффекта, считает он. Вице-президент СПИНИ Марк Дудко говорит, что легально в России ежегодно реализуются 180 млн устройств ЭСДН и доля теневого сектора достигает 65–70%.

Максим Королев замечает, что, если возможность приобрети ЭСДН и правда исчезнет, потребители с никотиновой зависимостью могут переориентироваться на другие инструменты — системы нагревания табака или сигареты.

Собеседники “Ъ” в табачных компаниях также сомневаются, что ограничения для вейпов повлияют на рынок в целом. «Многие одновременно курят сигареты и используют системы нагревания, но вейпинг — отдельная культура, синергетического эффекта нет»,— объясняет один из источников “Ъ”. Другой эксперт называет заблуждением тезис о том, что именно с ЭСДН начинается опыт курения.

Россия не первая страна в мире, где обсуждается запрет на продажу вейпов. Екатерина Лещинская ссылается на успешный опыт постсоветских стран. Весной 2024 года подобные меры были введены в Казахстане. При этом местное информационное агентство Nur.Kz со ссылкой на ЦСПИ «Стратегия» сообщало, что через год после начала действия запрета 52% потребителей продолжали пользоваться вейпами, 28% переключились на устройства нагревания табака, 10% вернулись к обычным сигаретам, и только 5% респондентов признались, что полностью отказались от никотина.

