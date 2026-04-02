Запрету предложили испариться

Бизнес через «Опору России» и отраслевые объединения пытается убедить власти отказаться от идеи запрета на продажу вейпов и жидкостей для них — как на федеральном, так и на региональном уровне. По мнению предпринимателей, эти меры не приведут к решению проблемы потребления никотина, но создадут риски для бизнеса и будут способствовать его уходу в тень. В качестве альтернативы предлагается создать в России государственную монополию на производство жидкостей для электронных систем доставки никотина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Предпринимательское сообщество считает необходимым отказаться от введения в России запрета на оборот электронных систем доставки никотина (ЭСДН) и жидкостей для них, в том числе в отдельных регионах. Это следует из обращения «Опоры России» на имя первого вице-премьера Дениса Мантурова, направленного 30 марта (копия есть у “Ъ”). Мера, по мнению организации, несет в себе экономические, правовые и политические риски, существенно превышающие потенциальный регуляторный эффект. В аппарате Дениса Мантурова “Ъ” оперативно не ответили.

Введение ограничений на продажу вейпов в России обсуждается с лета 2025 года. В августе того же года идею дать регионам право самостоятельно вводить такие меры на встрече с Владимиром Путиным высказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Президент ее поддержал, а в марте 2026 года Денис Мантуров заявил о том, что нескольким министерствам было поручено проработать запрет на оборот в России ЭСДН. Пока регионы стремятся решать эту задачу самостоятельно.

В Союзе участников оборота никотинсодержащей продукции (СУОН) “Ъ” ранее поясняли, что в Вологодской области, Пензенской области и Пермском крае региональные власти приняли собственные законы о запрете ЭСДН или начали словесные интервенции, направленные на расторжения собственниками площадей арендных договоров с вейпшопами. В Пермском крае с 1 марта в силу вступил запрет на продажу не только ЭСДН, но и систем нагревания табака и комплектующих к ним.

Ограничения вводятся с опережением федерального законодательства.

Возможность дать регионам право запрещать реализацию ЭСДН планируется в рамках закона о лицензировании розничной и оптовой торговли табаком. Эти поправки были подготовлены ко второму чтению и, как стало известно 30 марта, уже прошли одобрение правительственной комиссии. Но окончательно документ пока не принят.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко (курирует разработку законопроекта) пояснили “Ъ”, что поправка направлена на исполнение поручения президента. Там обратили внимание на временные рамки эксперимента: с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года. После оценки эффективности запретительной меры будет принято решение, требует ли она донастройки. Одним из критериев станет возможность оградить от доступа к продукции несовершеннолетних. В регионах, которые не воспользуются правом на введение запрета, задачу будут решать меры по лицензированию розницы.

Собеседник “Ъ”, знакомый с ходом разработки инициативы, называет решение с правом устанавливать запреты на уровне регионов компромиссным: альтернативой ему выступает полный запрет оборота ЭСДН. Сценарий тотального запрета ранее поддержала Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

Председатель комитета по подакцизным товарам «Опоры России» Кирилл Кузнецов поясняет, что организация выступает против любых запретов, которые могут привести к уходу с рынка существенного числа предпринимателей.

Он отмечает, что сейчас продажей ЭСДН в России занимаются около 20 тыс. торговых точек. Дополнительно эксперт говорит о «нецелесообразности дробления экономического пространства» за счет инициатив отдельных регионов. Сейчас, по словам господина Кузнецова, также остаются до конца неясными качественные показатели эксперимента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Директор СУОН Дмитрий Владимиров говорит, что тотальный запрет не имеет доказанной эффективности, но несет прямые риски для потребителей и бюджета. «Опора России» в своем обращении к Денису Мантурову указывает на неудачный опыт Вьетнама: в 2025 году страна ввела жесткие запретительные меры в отношении ЭСДН и жидкостей для них, но сбыт перешел в нелегальные каналы. С такими же проблемами после запрета вейпов в 2024 году столкнулся Казахстан. Дополнительным риском для российского рынка станет отсутствие существенных ограничений на реализацию ЭСДН в соседних странах, например в Белоруссии.

Доля нелегального оборота на рынке ЭСДН и так считается существенной: в СУОН отмечают, что в серой зоне 75–85% продаж.

Общий оборот рынка при этом составляет 200–300 млрд руб. Согласно подсчетам Национального научного центра компетенций, 67,1% ЭСДН и жидкостей для них были проданы дешевле минимальной цены. Кирилл Кузнецов говорит, что потребителями ЭСДН в России выступают 10–12 млн человек. Установление запрета на реализацию, по его словам, вряд ли снизит их число.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Заведующий отделом клинической эпидемиологии НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Давид Заридзе тоже склоняется к тому, что введение запретов лишь усугубит проблему. В качестве негативных примеров он вспоминает антиалкогольные кампании в США и СССР. Более эффективными мерами господин Заридзе считает запрет продажи сигарет несовершеннолетним и курения в общественных местах, развитие никотинзаместительной терапии, пропаганду отказа от курения.

Бизнес-сообщество пытается предложить властям альтернативу запрету на оборот в России вейпов.

СУОН обратился в правительство и Минфин (копии писем есть у “Ъ”), предложив рассмотреть возможность организации монополии на производство никотинсодержащей базовой жидкости для ЭСДН в рамках концессионной модели. Инвесторы будут заниматься эксплуатацией мощностей, а госструктура получит долю в проектной компании. Это позволит контролировать сбыт продукции и предъявлять к ней определенные требования, рассуждают в СУОН. В аппарате правительства “Ъ” пояснили, что обращение организации получено и направлено для ответа в Минфин. В министерстве подтвердили “Ъ” поступление предложений.

В письмах СУОН обращает внимание на сомнительные результаты предыдущей попытки снизить в России потребление ЭСДН. Для этого в 2024 году ставку акциза на жидкости повысили сразу на 110%, до 42 руб. за 1 мл. После значение было проиндексировано и сейчас составляет 49 руб. за 1 мл. Это должно было повысить стоимость продукции, снизив ее доступность. Но реальным эффектом оказался рост роли теневой торговли. Поступления в федеральный бюджет от акцизов на ввезенные из-за рубежа жидкости для ЭСДН в 2025 году составят 4,3 млрд руб. против 5,7 млрд руб. в 2023 году, отмечают в СУОН.

Александра Мерцалова, Халиль Аминов, Наталья Костарнова