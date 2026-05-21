Гособвинение запросило для депутата Яроблдумы 5 лет колонии

Государственный обвинитель запросил для депутата Ярославской областной думы Михаила Писарца, обвиняемого в растрате, 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в пресс-службе областного суда.

«По итогам прений государственный обвинитель просил назначить подсудимому наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс. руб. с лишением права занимать руководящие должности в органах государственной власти и местного самоуправления на срок 2 года»,— сообщили в пресс-службе.

Дело депутата рассматривает Красноперекопский районный суд Ярославля с ноября 2025 года. Приговор планируют огласить 26 мая.

Следствие считает, что господин Писарец совершил преступление, когда возглавлял АО «Центр» (учредитель — мэрия Ярославля). По версии следствия, депутат выступил организатором сделки по продаже 73 единиц спецтехники АО «Центр», оплата по которой не планировалась. Он обеспечил своему пособнику доступ к технике, который вывез машины. Впоследствии 49 из 73 единиц были перепроданы третьим лицам. В результате АО «Центр» был нанесен ущерб в 43 млн руб.

Михаил Писарец являлся одним из учредителей партии «Гражданская платформа», возглавлял ее региональный политсовет. Был адвокатом осужденного за коррупцию экс-мэра Ярославля Евгения Урлашова. Затем вступил в «Единую Россию», от которой избрался сначала в муниципалитет Ярославля, а потом в Ярославскую областную думу. Во время депутатской работы в городском представительном органе возглавил муниципальное АО «Центр».

Алла Чижова