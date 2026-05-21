Плата за срочность

Рекордные комиссионные доходы Московской биржи (MOEX: MOEX) по итогам первого квартала 2026 года во многом заслуга срочного рынка. В начале года в условиях слабой конъюнктуры рынка акций интерес к этому сегменту подогревался значительными колебаниями цен на золото и энергоносители. Вместе с тем брокерские компании не смогли в полной мере воспользоваться спекулятивными настроениями инвесторов, в том числе из-за высокой конкуренции и ограничений по тарифам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Московская биржа по итогам первого квартала 2026 года отчиталась о рекордном для этого периода комиссионном доходе — почти 21,5 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил более 16%. При этом лидером роста оказался сегмент срочного рынка — комиссионный доход достиг 4,75 млрд руб., превысив показатель предшествующего года на 66%. Значительно (на 40%) вырос и доход на денежном рынке, однако по объему он составил лишь 1,24 млрд руб. При этом комиссионные доходы фондового сегмента (рынков акций, паев, облигаций и услуг листинга) даже сократились в годовом выражении на 20%, до 4,4 млрд руб.

В первом квартале инвесторы проявили значительный интерес к производным инструментам. Согласно биржевым данным, в первом квартале 2026 года объем торгов в сегменте превысил 48,4 трлн руб., обновив исторический максимум. Более половины оборота (около 51%) пришлось на сделки с фьючерсными контрактами на товарные инструменты (энергоносители, драгметаллы), почти в три раза превысив показатель предшествующего года.

Причем в январе рекордный объем достиг почти 9 трлн руб., обновив максимум из-за спекуляций на рынке золота, когда цена драгметалла обновила исторический максимум (свыше $5,7 тыс. за тройскую унцию), а потом рухнула более чем на 20%.

«Такой колоссальный всплеск волатильности порождает усиление торговой активности, что положительно влияет на доходы биржи»,— отмечает инвестстратег «ВТБ Мои Инвестиции» Станислав Клещев. В марте объем операций с товарными фьючерсами установил новый рекорд (более 9,75 трлн руб.). В условиях активных боевых действий в районе Персидского залива цена нефти Brent взлетела выше $110 за баррель, а последующие колебания благодаря регулярным заявлениям президента США Дональда Трампа только подогревали спекулятивную игру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Сохранялся высоким интерес и к срочным валютным инструментам — в марте объем торгов также составил рекордные 9 трлн руб. Трейдеров привлекали значительные колебания курса рубля, поясняет начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев. «Особенно инвесторов привлекает фьючерс на пару юань/рубль»,— указывает эксперт.

Секция срочного рынка является для биржи одной из наиболее высокомаржинальных с точки зрения комиссий, поэтому в период высокой волатильности рост доходов от этого сегмента ожидаем, поясняет старший аналитик по акциям компаний финансового и потребительского сектора Альфа-банка Евгений Кипнис. Стоит учитывать, что рынок акций не демонстрирует привлекательной динамики. С начала года индекс Московской биржи не может выйти из диапазона 2600–2900 пунктов. «Поэтому у инвесторов усиливается желание использовать альтернативные инструменты, в том числе более рисковые контракты на срочном рынке»,— считает начальник отдела инвестиционного консультирования ИК «Велес Капитал» Дмитрий Сергеев.

Вместе с тем брокерам, в отличие от торговой площадки, не удалось нарастить доходы от активности инвесторов на срочном рынке. Согласно отчетности крупнейших брокерских компаний за первый квартал 2026 года, комиссионные доходы в этом сегменте снизились на 7%, причем у отдельных компаний снижение было более значительным.

Как отмечает ведущий инвестиционный аналитик «Го Инвест» Никита Бредихин, биржа имеет больше вариантов монетизации, в том числе с хранения активов. Помимо этого, площадка имеет фиксированные комиссии с торгового оборота, так что при увеличении активности пропорционально растет и доход. «В отличие от биржи, брокерские компании работают в условиях высокой конкуренции и не могут устанавливать фиксированные комиссии для всех категорий клиентов»,— указывает эксперт.

Еще одной причиной снижения доходов является и высокая сегментированность деятельности брокеров. «Желая привлечь инвесторов, брокеры предлагают уникальные условия для определенных контрактов, поэтому в случае всплеска активности инвесторы могут обратить внимание на другую компанию, если та предложит лучшие условия»,— отмечает господин Абелев.

Андрей Ковалев