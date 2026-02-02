Блестящее будущее

Рост цен на золото и серебро в январе обеспечил рекорд по объемам биржевых торгов фьючерсами на драгоценные металлы и достиг почти 9 трлн руб. Фьючерсы на металлы привлекают прежде всего спекулянтов, однако более консервативные инструменты фондового рынка теряют привлекательность в глазах простых инвесторов на фоне политической и экономической неопределенности.

По итогам января 2026 года объем торгов фьючерсами на товарные инструменты на Московской бирже составил 8,98 трлн руб., превысив показатель декабря прошлого года в 1,5 раза и установив новый исторический рекорд (с 2009 года). Другие сегменты срочного рынка показали снижения (в 1,5–5,5 раза), в результате доля товарных контрактов в общем объеме торгов фьючерсами превысила 60% (хотя в последние два года не поднималась выше 50%). При этом в отчетном месяце фьючерсные контракты на золото и серебро с исполнения в марте по объему торгов входили в тройку лидеров. В последнюю неделю января они прочно заняли две первые строчки, превысив показатели ближайших «преследователей» в 1,5–3 раза, а их объемы превысили 300 млрд руб. в день.

Столь резкий подъем интереса к этим срочным инструментам был обусловлен стремительным ростом цен на драгметаллы во всем мире. Согласно данным Investing.com, 29 января цена золота на мировом спот-рынке обновила исторический рекорд, достигнув $5,6 тыс. за тройскую унцию. В тот же день максимального значения достигла и стоимость серебра — почти $122 за унцию. Произошедшая в последующие дни коррекция резко увеличила обороты торгов в этих сегментах на фоне повсеместного закрытия длинных позиций (cм. “Ъ” от 31 января).

Среди инвесторов, решивших заработать на фьючерсах на драгметаллы, были как профессиональные трейдеры, так и множество начинающих игроков на срочном рынке, указывает начальник отдела инвестиционного консультирования ИК «Велес Капитал» Дмитрий Сергеев. Причем интерес к срочным инструментам вызвал отток средств из фондовой секции Московской биржи.

Учитывая, что индекс IMOEX находится вблизи отметок начала года, в конце месяца внимание инвесторов «сместилось на более волатильный рынок металлов», отмечает ведущий инвестиционный аналитик «Го Инвест» Никита Бредихин. В январе объем торгов акциями и паями обновил двухлетний минимум, составив всего 2,2 трлн руб.

Резкий обвал спотовых цен на металлы привел к массовым потерям части трейдеров, отмечают участники рынка. «Объем ликвидации позиций таких трейдеров достигал десятки миллиардов рублей за сутки, причем это были как принудительные закрытия по маржин-коллам, так и вынужденные продажи для высвобождения гарантийного обеспечения»,— поясняет начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев. «Фьючерсы предпочтительны именно для спекулянтов из-за своей высокой волатильности, тогда как обычным инвесторам больше подходят более консервативные инвестиции через фонды или физический металл, потому что они исключают дополнительный риск от маржинальной торговли»,— указывает Никита Бредихин.

При этом, как заявляет источник “Ъ” на фондовом рынке, ряд брокеров вводил ограничения для своих клиентов, так как это стандартная практика управления рисками.

В то же время профучастники на фоне резкого роста объемов торгов на срочном рынке смогли хорошо заработать, отмечают эксперты. «Рост оборота торгов пропорционально ведет к росту комиссий как брокеров, так и самой биржи»,— отмечает советник гендиректора «АВИ Кэпитал» Дмитрий Сачин.

Участники рынка отмечают, что для притока капитала в фондовые инструменты нужна стабилизация экономики, снижение ставок, а также снижение уровня глобальных рисков. «При условии успеха в переговорах об урегулировании конфликта на Украине и нормализации отношении с западными странами к лету мы можем увидеть активность трейдеров и на фондовом рынке»,— считает господин Сачин.

Андрей Ковалев