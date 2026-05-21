Задержан авиарейс из Санкт-Петербурга в Ярославль

Вылет из Санкт-Петербурга в Ярославль перенесен с 11:40 на 21:00 21 мая. Соответствующая информация отражена на онлайн-табло аэропорта Пулково.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

За 20 минут до планируемого вылета в ярославском аэропорту ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности. В Ярославль самолет из Петербурга должен был прилететь в 13:00, а вылететь обратно — в 13:45.

В настоящее время ярославский аэропорт по-прежнему закрыт.

Алла Чижова