Бастрыкин хочет знать обстоятельства травмирования ребенка в школе Ярославля

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки, проводимой по факту травмирования 9-летнего ребенка в одной из школ Ярославля. Об этом сообщили в информационном центре ведомства.

В приемную господина Бастрыкина в соцсети «ВКонтакте» обратился житель города. Он сообщил, что его сын получил травму на уроке физкультуры: во время занятия мальчик столкнулся с другим ребенком. Отец пострадавшего полагает, что преподаватели не оказали ребенку помощь, а медработник отсутствовал.

«Лишь после вмешательства родителей мальчик был доставлен в медицинское учреждение, где у него диагностированы травмы. Обращения к руководству школы результатов не принесли, мер реагирования не принято»,— указывается в сообщении центра.

По факту произошедшего областное следственное управление СКР начало проверку.

