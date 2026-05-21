Лукашенко назвал «Искандер-М» машиной своей мечты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил месторасположение одной из ракетных бригад, участвующей в совместных с Россией ядерных учениях. Глава государства посетил командный пункт, также ему показали пусковую установку ракетного комплекса «Искандер-М» и продемонстрировали условное нанесение ядерного удара.

«Когда-то я об этой машине мечтал. А сегодня она у нас не одна, — сказал господин Лукашенко военнослужащим (цитата по "БелТА"). — И вы лучше меня знаете, что это хорошее оружие».

С 19 по 21 мая вооруженные силы России вместе с белорусскими ВС проводят учения по подготовке к применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. Тренировки предполагали в том числе отработку совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного в Белоруссии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ядерные учения двух стран сигналом Западу.

