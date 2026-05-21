Песков назвал ядерные учения России и Белоруссии сигналом Западу

Совместные ядерные учения России и Белоруссии — сигнал для западных стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Господина Пескова спросили, можно ли назвать мероприятия «неким сигналом Европе и НАТО». «Любые учения являются частью военного строительства и любые учения являются сигналом»,— отреагировал представитель президента.

Россия и Белоруссия начали совместные ядерные учения 19 мая, они продлятся до 21 мая. Как сообщало российское Минобороны, в мероприятиях участвуют ракетные войска стратегического назначения (РВСН), Северный и Тихоокеанский флоты, командование дальней авиации и часть сил Ленинградского и Центрального военных округов. Задействованы свыше 64 тыс. военнослужащих и более 7,8 тыс. единиц военной техники.

Российские военнослужащие отрабатывают пуски баллистических и крылатых ракет по полигонам на Камчатке и в Архангельской области. В Белоруссии проходят тренировки подразделений боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. Основной целью тренировок Минобороны называло отработку действий по сдерживанию противника и проверку уровня подготовки личного состава.