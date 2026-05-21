В Тутаеве осудили сбившего мотоциклиста-врача водителя

Тутаевский городской суд приговорил водителя к одному году ограничения свободы по делу о ДТП, в котором пострадал мотоциклист — врач ЦРБ. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

Суд установил, что 7 августа 2025 года подсудимая, управляя автомобилем, на улице Советской не уступила дорогу ехавшему навстречу мотоциклу, что привело к столкновению. Водитель мотоцикла получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

В суде подсудимая вину признала. Суд при вынесении приговора учел, что водитель, среди прочего, активно помогала следствию и добровольно частично возместила причиненный вред. Ее признали виновной по статье о нарушении ПДД.

В рамках вынесенного приговора женщине запрещено покидать Тутаевский округ и менять место жительства или пребывания без согласия специализированного органа. В качестве дополнительного наказания подсудимую лишили водительских прав на два года.

Алла Чижова