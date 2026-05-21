Песков: проект России и Китая «Сила Сибири-2» пока до конца не согласован

Россия и Китай достигли прогресса по ключевым деталям проекта строительства газопровода «Сила Сибири-2». Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, осталось доработать некоторые аспекты.

«Действительно достигнут прогресс, действительно достигнуто понимание по многим ключевым деталям темы, — сказал господин Песков на брифинге. — Мы еще не подошли к финализации этой договоренности, еще остается доработать ряд нюансов... Мы не сомневаемся, что уже в ближайшее время мы выйдем на конкретный результат».

По итогам визита президента России Владимира Путина в Китай стороны договорились ускорить реализацию проекта «Сила Сибири-2», сообщал вице-премьер Александр Новак. Конкретные сроки не определены, отмечал Дмитрий Песков.

Представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил после визита российского президента, что «Китай и Россия ведут тесное сотрудничество в таких сферах, как, например, энергетика». Так он ответил на вопрос о проектируемом газопроводе, сообщал «Интерфакс».

О строительстве «Силы Сибири-2» российская компания «Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая компания договорились в сентябре 2025 года. Предполагаемая мощность газопровода — 50 млрд куб. м в год. Его маршрут будет проходить через территорию Монголии. Проектируемая протяженность «Силы Сибири-2» — около 6,7 тыс. км. 2,7 тыс. км из них — по территории России.