Россия и Китай договорились ускорить строительство газопровода «Сила Сибири-2»

Россия и Китай договорились ускорить реализацию проекта по строительству газопровода «Сила Сибири-2». Соглашения удалось достичь во время визита президента России Владимира Путина в Китай, сообщил вице-премьер Александр Новак.

«Сегодня обсуждался этот вопрос, и, как вы знаете, президент сказал о том, что достигнуты договоренности по ускорению реализации этого проекта»,— сказал господин Новак в интервью Первому каналу.

О строительстве «Силы Сибири-2» российская компания «Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая компания договорились в сентябре 2025 года. Предполагаемая мощность газопровода — 50 млрд куб. м в год. Его маршрут будет проходить через территорию Монголии. Проектируемая протяженность «Силы Сибири-2» — около 6,7 тыс. км. 2,7 тыс. км из них — по территории России. Сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия и КНР пока не определили четких сроков реализации проекта.

Владимир Путин прилетел в Китай на 19-20 мая. Он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, по итогам которых стороны подписали несколько документов о сотрудничестве. Во время поездки господин Путин отмечал, что Россия сохраняет за собой роль надежного поставщика энергоресурсов в Китай.