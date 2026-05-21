В Кремле оценили риски дефицита топлива в России из-за ударов по НПЗ

В Кремле не видят рисков дефицита топлива из-за ударов беспилотников вооруженных сил Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

«Действительно, в каких-то районах может сокращаться производство. Это, кстати, связано и с сезонными профилактическими работами. Но в целом весь топливный баланс рассчитан и обладает необходимой компенсационной системой»,— сказал господин Песков на брифинге. Он подчеркнул, что Минэнерго России держит этот вопрос на контроле.

Один из крупнейших ударов по российским НПЗ за последний месяц произошел в конце апреля в Туапсе. Из-за падения обломков БПЛА утром 28 апреля на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар, который потушили спустя двое суток. Возник разлив мазута. По состоянию на 20 мая собрано более 30 тыс. куб. м загрязненного грунта и водомазутной смеси, сообщал глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко.

