Огню поставили предел

Пожарным потребовалось более суток, чтобы локализовать на территории туапсинского НПЗ крупное возгорание, возникшее в результате налета украинских дронов. Пожар на нефтеперерабатывающем заводе создал угрозу прилегающим кварталам — из хранилища разлилась горящая нефть, загорелось жилое здание рядом с заводом. Благодаря усилиям экстренных служб опасность распространения огня на жилые кварталы Туапсе миновала. Однако потушить пожар пока не удается.



Дым от пожара в Туапсе, 28 апреля

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе, начавшийся около пяти часов утра 28 апреля, был локализован в 07:05 на следующий день сообщает оперативной штаб Краснодарского края.

Накануне вечером появилось сообщение оперштаба о том, что в зоне чрезвычайной ситуации купирована главная угроза — остановлено истечение горящей нефти. Однако ночью обстановка снова осложнилась — пожар перекинулся на двухэтажное жилое здание рядом с заводом, огонь охватил более 150 кв. м. Спустя два часа пожар был потушен, никто не пострадал, так как жители дома были эвакуированы еще утром 28 апреля. По данным краевой администрации, в пункт временного размещения доставлены 60 жителей домов, расположенных рядом с НПЗ, в числе эвакуированных — 9 детей. Из сборного пункта жителей перевезли в гостиницу, они обеспечены питанием. В Туапсе объявлен режим ЧС, второй день подряд закрыты школы, учреждения дополнительного образования и детсады.

Санитарные службы рекомендуют жителям как можно реже бывать на воздухе из-за высокой концентрации в атмосфере сажи и других вредных веществ.

Атака украинских беспилотников на Туапсе в ночь на 28 апреля — третья менее чем за две недели попытка вывести из строя нефтеперерабатывающий завод и морской терминал, на котором идет погрузка на экспорт мазута, нафты и дизтоплива. Предыдущие массированные налеты на Туапсе были предприняты 16 и 20 апреля, в городе были повреждены несколько десятков зданий, погиб человек. После каждой атаки дронов на территории НПЗ возникал пожар, который приходилось тушить в течение нескольких суток.

Нынешнее чрезвычайное происшествие в Туапсе вызвало гораздо более энергичную, чем ранее, реакцию федеральных властей. Во второй половине дня 28 апреля президент Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову отправиться в Туапсе и лично контролировать работу экстренных служб. В тот же день глава государства еще раз прокомментировал ситуацию, указав на то, что удары вооруженных сил Украины по энергетическим объектам в Туапсе «потенциально могут вызвать серьезные экологические последствия». Владимир Путин, сославшись на доклад главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева, высказал предположение о том, что «вроде серьезных угроз нет, и люди справляются на месте с теми вызовами, с которыми сталкиваются».

Александр Куренков прибыл в Туапсе вечером 28 апреля, осмотрел с вертолета акваторию Черного моря, затем приехал на нефтеперерабатывающий завод. В итоге глава МЧС назвал обстановку в Туапсе сложной, но контролируемой. «Сил и средств достаточно, чтобы ликвидировать угрозу. Но мы еще на всякий случай наращиваем», — заявил господин Куренков. В тушении пожара участвуют 312 человек и 73 единицы техники; в состав группировки входят подразделения МЧС из других регионов России.

Одновременно идут работы по ликвидации разлива нефтепродуктов, возникшего при разгерметизации емкостей на территории НПЗ. Группы спасателей действуют на территории морского терминала и НПЗ, по течению реки Туапсе, на береговой линии от места впадения реки в Черное море на протяжении около 1 км. Морское дно обследуют водолазы, в акватории моря и в русле реки выставляют заградительные боны. К операции по очистке побережья от нефтепродуктов привлечены 323 человека и 51 единица техники.

Анна Перова, Краснодар