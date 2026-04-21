Рособрнадзор изучает применение ИИ при проверке ЕГЭ

Рособрнадзор рассматривает возможность применения ИИ для проверки заданий ЕГЭ, но пока не считает уровень таких технологий достаточным. Об этом сообщил «Ведомостям» глава ведомства Анзор Музаев.

Глава Рособрнадзора рассказал, что цифровые технологии уже используют на всех этапах проведения экзамена. К примеру, часть заданий (с кратким ответом) полностью обрабатывает компьютер, и оценки выставляются автоматически. Внедрение цифровых решений позволило сократить сроки обработки результатов, заверил он.

«Мы исследуем возможности ИИ в проверке и развернутых ответах, присматриваемся, но пока наши специалисты считают, что уровень качества проверки с использованием ИИ еще недостаточный»,— добавил Анзор Музаев.

10 апреля президент Владимир Путин поручил правительству разработать национальный план внедрения ИИ, охватывающий все ключевые отрасли — от промышленности до госуправления — к 2030 году. Минцифры уже подготовило законопроект, который официально закрепляет понятие ИИ, определяет обязанности разработчиков и вводит обязательную маркировку любого контента.

