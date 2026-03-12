Politico: ЕС собирается запретить «раздевающие» людей ИИ-приложения

Власти Евросоюза собираются запретить приложения, которые с помощью искусственного интеллекта (ИИ) позволяют создавать порнографические дипфейки и «раздевать» реальных людей на фотографиях. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на проект новых правил, оказавшийся в его распоряжении.

В январе Еврокомиссия объявила о начале официального расследования в отношении соцсети X и нейросети Grok от xAI Илона Маска. В центре расследования находится внедрение в X инструмента, позволяющего с помощью ИИ создавать изображения порнографического содержания, в том числе со сценами сексуализированного насилия над детьми. Позже Grok ввел некоторые ограничения на создание такого рода изображений.

Теперь ЕС хочет запретить приложения, позволяющие делать порнографические изображения и видео с реальными людьми с помощью ИИ. По данным Politico, 13 марта законопроект будет представлен представителям стран ЕС. Издание сообщает, что 11 марта его уже предварительно одобрил Европарламент, окончательное голосование должно пройти 18 марта. Запрет может вступить в силу уже летом 2026-го.

Яна Рождественская