Завод опроверг приостановку проекта самолета «Ладога»

Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) не подтвердил «Ъ-Урал» информацию о приостановке проекта турбовинтового самолета ТВРС-44 «Ладога». На заводе утверждают, что «на текущей стадии разработки подобные решения не принимались».

В УЗГА рассказали, что прорабатывается возможность «изменения облика машины в грузовую версию». Стапельную сборку первого опытного экземпляра самолета «Ладоги» завершили в конце декабря 2025 года — был состыкован планер самолета и установлены агрегаты, в том числе шасси. Сейчас на опытный экземпляр самолета устанавливают все системы и оборудование, проводится их тестирование.

«Информация о приостановке проекта турбовинтового самолета ТВРС-44 «Ладога» некорректна... С самолетом проводятся работы для обеспечения его первого полета»,— прокомментировали в АО «УЗГА».

О приостановке проекта ТВРС-44 «Ладога» сегодня сообщил главный конструктор самолетов транспортной категории УЗГА Сергей Меренков. По его словам, весь «научно-технический задел» «Ладоги» передадут в ведение Минобороны. ТВРС-44 «Ладога» должен прийти на замену самолетов Ан-24, Ан-26 и Як-40. Он вмещает 44 пассажира. Первый полет самолета планируется в этом году.