Проект самолета «Ладога» передадут Минобороны

Проект российского самолета ТВРС-44 «Ладога» приостановлен. Весь «научно-технический задел» передадут в ведение Минобороны, сообщил главный конструктор самолетов транспортной категории АО «УЗГА» (Уральский завод гражданской авиации) Сергей Меренков.

Фото: Уральский завод гражданской авиации

Первый полет самолета запланирован в этом году. «Проект ТВРС-44 "Ладога" приостановлен. Самолет... решено передать в ведение Министерства обороны для создания на базе самолета ТВРС-44 либо рамповой грузовой версии, либо грузовой версии с боковой дверью, либо пассажирской»,— рассказал господин Меренков на конференции (цитата по ТАСС).

ТВРС-44 «Ладога» должен прийти на замену самолетов Ан-24, Ан-26 и Як-40. Его базовая вместимость составляет 44 пассажира. В Росавиации планировали начать испытания «Ладоги» в четвертом квартале 2026 года, а его сертификация ожидалась в 2029 году. По плану Минпромторга, должны были выпустить 105 самолетов, а срок начала поставок сдвинули с 2025-го на 2028 год.