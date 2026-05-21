В УЗГА назвали некорректной информацию о приостановке проекта самолета «Ладога»

Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) заявил «Ъ-Урал», что информация о приостановке проекта турбовинтового самолета ТВРС-44 «Ладога» некорректна и на текущей стадии разработки подобные решения не принимались. Ранее СМИ сообщали, что проект приостановлен и весь «научно-технический задел» передадут в ведение Минобороны.

«В настоящий момент с самолетом проводятся работы для обеспечения его первого полета. Однако с учетом высокой степени готовности самолета Ил-114 300 и ограниченного объема рынка подобных машин в настоящее время прорабатывается возможность изменения облика машины в грузовую версию»,— прокомментировали «Ъ-Урал» в пресс-службе завода.

На предприятии также сообщили, что стапельную сборку первого опытного экземпляра самолета ТВРС-44 «Ладога» завершили в конце декабря 2025 года. «Состыкован планер самолета и установлены агрегаты: шасси, маршевые силовые установки и др. На опытный экземпляр самолета устанавливают все системы и оборудование, проводится их тестирование»,— добавили на предприятии.

УЗГА является основным резидентом ОЭЗ «Титановая долина» на площадке Уктус в Екатеринбурге. Занимается разработкой, производством, испытаниями, ремонтом и обслуживанием авиационной техники, деталей, узлов и агрегатов. Работает над легким многоцелевым самолетом «Байкал».

Мария Игнатова