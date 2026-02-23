Новый образец самолета «Байкал» совершил первый полет с двигателем ВК-800

На аэродроме Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) совершил первый испытательный полет пятый опытный образец легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 «Байкал» с отечественным двигателем ВК-800, сообщила пресс-служба УЗГА.

Фото: minpromtorg.gov.ru

Он выполнил полный круг над аэродромом и совершил штатную посадку. Длительность полета составила 10 минут, максимальная высота — 300 м, а скорость — 190 км/ч.

Испытания предыдущей версии «Байкала» прошли в декабре прошлого года. «Перед летными испытаниями нового опытного образца на УЗГА доработали носовую часть кабины экипажа, модернизировали основные опоры шасси, а также изменили угол установки крыла для исключения тенденции к преждевременному отрыву от ВПП при взлете при порывистом ветре»,— говорится в сообщении. Эти изменения будут проверены в ходе дальнейших наземных и летных испытаний.

Самолет ЛМС-901 «Байкал» предназначен для использования на местных воздушных линиях и выполнения различных авиационных задач. Предполагается, что он заменит советский многоцелевой Ан-2. «Байкал» может перевозить до девяти пассажиров или 1,5 тыс. кг груза. Максимальная дальность полета — 1,5 тыс. км, крейсерская скорость — 250 км/ч. Запустить самолет в серийное производство планируют в конце 2026 года.

После полета специалисты приступили к сертификационным наземным испытаниям кабельной бортовой сети. В ходе проверки будет оценено соответствие монтажа предъявляемым требованиям. Все выявленные замечания и рекомендации будут учтены до завершения сертификационных испытаний самолета.

Алексей Буров