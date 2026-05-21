Проект самолета «Ладога», разрабатываемый УЗГА, передадут Минобороны

Проект российского самолета ТВРС-44 «Ладога», которым занимался Уральский завод гражданской авиации (УЗГА), приостановлен. Как сообщает ТАСС со ссылкой на главного конструктора самолетов транспортной категории АО «УЗГА» Сергея Меренкова, весь «научно-технический задел» передадут в ведение Министерства обороны.

Отмечается, что первый полет самолета запланирован на этот год. «Самолет... решено передать в ведение Министерства обороны для создания на базе самолета ТВРС-44 либо рамповой грузовой версии, либо грузовой версии с боковой дверью, либо пассажирской»,— сообщил Сергей Меренков.

ТВРС-44 «Ладога» — двухдвигательный турбовинтовой самолет, рассчитанный на перевозку до 44 пассажиров в регионах. «Ладога» создается УЗГА и партнерами по заказу Минпромторга РФ на замену устаревшего парка советских самолетов Ан-24/26 и Як-40. Как сообщалось ранее, воздушное судно сможет выполнять полеты при экстремальных температурах и в сложных природно-климатических условиях.

УЗГА является основным резидентом ОЭЗ «Титановая долина» на площадке Уктус в Екатеринбурге. Занимается разработкой, производством, испытаниями, ремонтом и обслуживанием авиационной техники, деталей, узлов и агрегатов. Работает над легким многоцелевым самолетом «Байкал».

В прошлом году губернатор Свердловской области Денис Паслер и министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов осматривали новый самолет «Ладога».