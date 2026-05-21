В Латвии снова заметили неопознанный дрон

В Латвии сегодня был обнаружен как минимум один дрон, прилетевший из-за границы. БПЛА заметили в Краславском крае на юго-востоке страны, передает агентство Delfi.

Организатор службы гражданской обороны муниципалитета Айварс Белковскис рассказал, что местные жители заметили беспилотник и сообщили об этом в думу. Было созвано заседание комиссии по гражданской обороне. В Лудзенском, Резекненском и Краславском районах приостановлено движение поездов до тех пор, пока не будет устранена возможная угроза в воздушном пространстве.

25 марта неподалеку от деревни Доброчина на юго-западе Латвии нашли обломки БПЛА. Премьер-министр страны Эвика Силиня заявила, что, по предварительной информации, это был украинский беспилотник, который мог отклониться от курса. 7 мая в воздушное пространство Латвии вошли несколько беспилотников. Два из них упали, один — на территории нефтебазы. Инциденты с беспилотниками спровоцировали в стране правительственный кризис: госпожа Силиня обвинила министра обороны Андриса Спрудса в недостаточных мерах безопасности. 10 мая он ушел в отставку.

