Большинство выпускников школ Ярославля поступили в вузы региона в 2025 году
В Ярославле 71% выпускников школ в 2025 году выбрали местные вузы для продолжения обучения. Об этом мэр Артем Молчанов сообщил на заседании муниципалитета 20 мая во время своего отчета перед депутатами.
«Мы стремимся к тому, чтобы наши ребята оставались в Ярославле, чтобы находили себя здесь, могли себя проявить и понимали, что они нужны городу. В 2025 году 71% выпускников предпочли продолжить обучение в вузах нашего региона, что на 3% больше, чем в предыдущем году. Это точно не может не радовать»,— сказал господин Молчанов.
«Ъ» в минувшем году сообщал, что большинство выпускников российских школ — 50% — не собираются покидать родной город ради получения высшего образования.