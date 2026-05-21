Большинство выпускников школ Ярославля поступили в вузы региона в 2025 году

В Ярославле 71% выпускников школ в 2025 году выбрали местные вузы для продолжения обучения. Об этом мэр Артем Молчанов сообщил на заседании муниципалитета 20 мая во время своего отчета перед депутатами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЯрГУ им. Демидова Фото: ЯрГУ им. Демидова

«Мы стремимся к тому, чтобы наши ребята оставались в Ярославле, чтобы находили себя здесь, могли себя проявить и понимали, что они нужны городу. В 2025 году 71% выпускников предпочли продолжить обучение в вузах нашего региона, что на 3% больше, чем в предыдущем году. Это точно не может не радовать»,— сказал господин Молчанов.

«Ъ» в минувшем году сообщал, что большинство выпускников российских школ — 50% — не собираются покидать родной город ради получения высшего образования.

Алла Чижова