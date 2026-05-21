Депутатом Тамбовской областной думы вместо Игоря Телегина стала Елена Воронина

Елена Воронина получила вакантный мандат депутата Тамбовской областной думы седьмого созыва после досрочной отставки Игоря Телегина, которого впоследствии назначили врио мэра Моршанска. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России» (ЕР).

Фото: пресс-служба тамбовского отделения «Единой России»

Решение о включении госпожи Ворониной в состав депутатов приняла избирательная комиссия Тамбовской области. Чиновница заявила, что наиболее близким для нее направлением является работа в комитете по промышленности, строительству, транспорту, связи и развитию предпринимательства. По ее словам, многолетний опыт взаимодействия с бизнесом и промышленными предприятиями позволит ей эффективно включиться в законотворческий процесс.

Елена Воронина родилась в 1985 году в Тамбове. Окончила Тамбовский государственный технический университет по специальности «Связи с общественностью». С 2003 года работает в системе Тамбовской областной торгово-промышленной палаты (ТПП). В 2012 году она назначена вице-президентом ТПП, а в 2016 году избрана на должность президента. В 2021 году делегаты отчетно-выборной конференции единогласно переизбрали ее на второй срок. Госпожа Воронина возглавляет общественный совет при УФНС по Тамбовской области, а также при региональном управлении по развитию промышленности и торговли.

В январе стало известно, что Тамбовская областная дума приняла решение о досрочном прекращении полномочий депутата Александра Орионова, а также об освобождении его от должности первого заместителя председателя. По данным Rusprofile, с 10 февраля он является врио главы Тамбовского округа.

