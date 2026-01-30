Александр Орионов досрочно сложил полномочия депутата тамбовской облдумы
Мандат Орионова останется вакантным: в сентябре пройдут выборы в областную думу
Тамбовская областная дума 30 января приняла решение о досрочном прекращении полномочий депутата Александра Орионова, а также об освобождении его от должности первого заместителя председателя. Об этом сообщили в региональном парламенте.
Мандат господина Орионова в облдуме останется вакантным до следующих выборов.
Заявление о сложении депутатских полномочий Александр Орионов подал 27 января, сообщили в «Топ 68». Вчера стало известно, что он приглашен на должность главы Тамбовского округа, где проживает около 73 тыс. человек. Предыдущий руководитель муниципалитета Константин Пудовкин подал заявление об отставке.
В соответствии с действующим законодательством совмещение должностей в органах государственной власти и местного самоуправления не допускается.