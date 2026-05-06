Экс-кандидат в тамбовские губернаторы сложил полномочия депутата местной облдумы

Депутаты Тамбовской облдумы поддержали заявление своего коллеги Игоря Телегина о досрочном сложении полномочий. Об этом сообщили в региональном парламенте.

Фото: Тамбовская областная Дума

Игорю Телегину сегодня исполнилось 62 года. Он родился в Казахстане. В 1996–2001 годах работал в Госналогинспекции по Бондарскому району и Рассказово Тамбовской области. В 2006–2011 годах — ведущий специалист администрации Рассказово. В 2011–2016 годах был директором местного ООО «Техосмотр» Ольги Жабиной.

В седьмой созыв облдумы господин Телегин был избран в сентябре 2021 года от партии «Единая Россия» (ЕР). Работал зампредседателя комитета по бюджету, налогам и финансам. До этого избирался в шестой созыв областной думы, руководил фракцией партии «ЛДПР» и участвовал в выборах губернатора Тамбовской области в 2020 году. На них победил представитель ЕР Александр Никитин с результатом 79,41%, господин Телегин занял третье место (4,38%). Впоследствии господин Никитин стал сенатором от тамбовской облдумы, уступив губернаторское кресло Максиму Егорову. В отношении последнего рассматривается дело о получении взяток на 80 млн руб. Регион возглавляет участник СВО и экс-мэр Краснодара Евгений Первышов.

Алина Морозова