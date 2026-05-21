В Ростове Великом начали устанавливать плавающие фонтаны
В Ростове Великом в сквере рядом с молодежным центром «Люкс» сделали глубоководный фонтан в водоеме. Об этом сообщил глава округа Андрей Шатский.
Сейчас фонтан с музыкой и ночной подсветкой работает в тестовом режиме. В ближайшее время такие же фонтаны смонтируют в сквере на улице Моравского и в Комсомольском парке, уточнил господин Шатский. Перед установкой фонтана проводится расчистка пруда, дно укрепляют гравийной крошкой.
Согласно данным портала госзакупок, контракт на работы был заключен 14 апреля 2026 года с московским АО «Подводно-технический трест». Его стоимость — 12,5 млн руб. На работы у подрядчика всего 61 день.