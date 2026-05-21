Губернатор рассказал о состоянии пострадавших при обрушении балкона в школе Севастополя

Один из пострадавших при обрушении балкона в школе Севастополя остается в крайне тяжелом состоянии, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Все десять пострадавших подростков остаются в больнице.

Шестеро подростков находятся в стабильном состоянии, у них травмы средней степени тяжести. Еще одна девушка сама приехала в больницу, она в удовлетворительном состоянии, уточнил господин Развожаев.

«Трое — одна девушка и двое парней — в тяжелом состоянии. Одного из молодых людей вечером прооперировали, он в реанимации, в сознании, под наблюдением врачей. Второй юноша в крайне тяжелом состоянии, доктора борются за его жизнь»,— рассказал губернатор.

Инцидент произошел 20 мая. Выпускники школы № 13 вышли на балкон на втором этаже над центральным входом в школу, чтобы сфотографироваться. Балкон не выдержал и обрушился. СКР возбудил уголовное дело. Всех учеников школы перевели на дистант.