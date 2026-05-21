Школу в Севастополе перевели на дистант после обрушения балкона

Все ученики школы № 13 в Севастополе переведены на дистанционное обучение до начала летних каникул. Об этом сообщили ТАСС в правительстве региона. 20 мая в здании обрушился балкон, пострадали девять школьников.

«Так как класс выпускной, мы с каждым школьником будем работать индивидуально, поможем сдать экзамены и поступить»,— написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Инцидент произошел 20 мая. Ученики выпускного класса вышли на балкон на втором этаже над центральным входом в школу, чтобы сфотографироваться. Балкон не выдержал и обрушился. С него упали шесть мальчиков и трое девочек 17 лет. Подростков госпитализировали, трое из них находятся в тяжелом состоянии. СКР возбудил уголовное дело.