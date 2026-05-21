Захарова осудила любые операции с замороженными активами России

Все операции с изъятыми активами России без ее согласия считаются противоправными. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

«Любые операции, которые производят они с нашими активами без согласия России, противоправны. То, что делает Еврокомиссия — это неприкрытый грабеж… Всем замешанным в этой грязной истории придется неизбежно ответить за свои деяния»,— сказала Мария Захарова на брифинге.

Дипломат отметила, что Россия может выдвинуть претензии странам, которые спонсируют ВСУ за счет замороженных активов Центробанка (ЦБ). «Обязательно будем требовать компенсации нанесенного нашей стране ущерба в соответствии с международным правом»,— указала она.

15 мая Арбитражный суд Москвы в полном объеме удовлетворил иск ЦБ к бельгийскому депозитарию Euroclear о взыскании €200 млрд (примерно 18,2 трлн руб.) — именно такой ущерб был нанесен регулятору, по его оценке, при блокировке активов. Euroclear решение российского суда не признал. Центробанк в свою очередь настаивает на его незамедлительном исполнении.