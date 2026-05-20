Банк России попросил суд незамедлительно исполнить решение по иску к Euroclear

Банк России считает необходимым незамедлительно исполнить решение московского арбитражного суда по иску регулятора к Euroclear. Об этом «РИА Новости» рассказали в пресс-службе ЦБ РФ.

15 мая Арбитражный суд Москвы удовлетворил в полном объеме иск Банка России к депозитарию Euroclear на сумму €200 млрд. Это общий размер ущерба, который, по оценке Банка России, был нанесен Euroclear при блокировке активов регулятора. Бельгийский депозитарий отказался признавать решения российского суда.

В пресс-службе Банка России отметили, что для обращения в суд воспользовались статьей 182 Арбитражного процессуального кодекса о порядке приведения судебных актов в исполнение. «Считаем необходимым принять незамедлительные действия по защите интересов Банка России, в том числе учитывая продолжающиеся незаконные действия в отношении суверенных активов и заявления официальных лиц ЕС по поводу возможного использования активов Банка России»,— сообщили в пресс-службе Банка России.

С февраля 2022 года, после введения санкций Евросоюза, большая часть российских золотовалютных международных резервов была заблокирована в Euroclear. В декабре 2025 года Банк России подал иск в столичный арбитраж с требованием взыскать убытки, связанные с блокировкой международных резервов. Российская сторона неоднократно угрожала ЕС ответными действиями в случае, если ее замороженные в бельгийском депозитарии активы конфискуют.