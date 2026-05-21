В ДТП с лосем на трассе Ярославль – Рыбинск пострадал водитель

В Тутаевском округе на трассе Ярославль – Рыбинск водитель сбил лося, после ДТП мужчину увезли в больницу. Об этом сообщили в областном УМВД.

Авария произошла 20 мая в 21:40 на 24-м км дороги. Животное сбил 29-летний водитель Peugeot. Автомобиль получил серьезное механическое повреждение: помят капот и пробито лобовое стекло.

«Бригадой скорой медицинской помощи мужчина доставлен в больницу, назначено амбулаторное лечение»,— сообщили в ведомстве.

Алла Чижова