Чистая прибыль Мосбиржи в первом квартале выросла на 32%

По итогам первого квартала Московская биржа (MOEX: MOEX) получила 17,2 млрд руб. чистой прибыли по МСФО. Это на 32% больше, чем в аналогичном периоде 2025 года (13 млрд руб.), следует из отчетности торговой площадки.

EBITDA Мосбиржи в первом квартале выросла в годовом выражении на 30%, до 25 млрд руб., скорректированная EBITDA — на 42%, до 24,8 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 45%, до 16,9 млрд руб.

Операционные расходы сократились на 2,5%, до 12,5 млрд руб. Операционные доходы выросли на 24%, до 35,3 млрд руб., чистый процентный доход — на 37%, до 13,8 млрд руб., комиссионные доходы — на 16%, до 21,5 млрд руб. Размер собственных средств биржи по итогам первого квартала составил 223 млрд руб.

По итогам апреля совокупный объем торгов на всех рынках Мосбиржи вырос на 35,7% по сравнению с апрелем 2025 года, достигнув 197,8 трлн руб. Относительно марта показатель снизился на 5,1%. Основным драйвером роста был денежный рынок, объем операций на котором вырос на 42,1% в годовом выражении, до 160,4 трлн руб.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Новости не сыграли на повышение».