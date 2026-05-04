Объем торгов Мосбиржи вырос на 35,7%

Совокупный объем торгов на всех рынках Московской биржи (MOEX: MOEX) в апреле 2026 года вырос на 35,7% по сравнению с апрелем 2025 года, достигнув 197,8 трлн руб. (против 145,8 трлн годом ранее), следует из пресс-релиза площадки. Относительно марта показатель снизился на 5,1%.

Основным драйвером роста стал денежный рынок, объем операций на котором вырос на 42,1% в годовом выражении, до 160,4 трлн руб. При этом операции РЕПО без центрального контрагента взлетели в 4 раза — до 18,4 трлн руб.

На фондовом рынке динамика оказалась разнонаправленной: общий объем сократился на 8,2% (до 7,1 трлн руб.). Рынок акций упал на 37,1% (до 2,6 трлн руб.) на фоне снижения вторичных торгов, в то время как рынок облигаций показал рост на 25,7% (до 4,5 трлн руб.). Срочный рынок прибавил 21%, до 14,9 трлн руб.

За январь–апрель 2026 года совокупный объем торгов достиг 701,1 трлн руб., что на 31,7% превышает показатель за аналогичный период прошлого года (532,2 трлн руб.). При этом денежный рынок вырос на 33,3%, а фондовый сократился на 8%.