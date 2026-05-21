Ярославский зоопарк бесплатно посетили 10 тысяч участников СВО и их семей

Ярославский зоопарк за 2025 год бесплатно посетили 10,4 тыс. участников СВО и членов их семей. Об этом сообщил мэр Артем Молчанов на заседании муниципалитета 20 мая во время своего отчета.

«Огромное спасибо нашему муниципальному Ярославскому зоопарку. Вдумайтесь, зоопарк за год принял бесплатно, провел экскурсию для 10 480 человек. Это дети, семьи участников СВО»,— сказал мэр.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что до 2025 года в муниципальном зоопарке не было льгот для участников СВО. Директор учреждения и депутат Теймураз Бараташвили объяснял, что отсутствовали соответствующие решения со стороны властей.

Порядок бесплатного посещения зоопарка участниками СВО и их семьями был утвержден постановлением мэрии Ярославля 2 июня 2025 года.

Алла Чижова