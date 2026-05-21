В Ярославской области ждут грозу

21 мая в Ярославле и области прогнозируется гроза с сильным ветром. Об этом предупреждает канал РСЧС Ярославской области в «Максе».

Неблагоприятная погода ожидается в период с 11 до 21 часа. Жителей региона призывают избегать нахождения на открытой местности и около водоемов, а в случае нахождения на улице — стараться держаться подальше от линий электропередач, деревьев и рекламных конструкций.

По прогнозам синоптиков, 21 мая в Ярославле ожидается до +29 градусов, малооблачно и без осадков.

