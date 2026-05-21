Майкл Бэй снимет фильм об операции США по спасению пилотов в Иране

Американский режиссер и продюсер Майкл Бэй совместно с киностудией Universal Pictures снимет фильм об операции США по спасению пилотов истребителя F-15E, который был сбит в Иране в апреле. Об этом сообщает Deadline. В основу фильма ляжет книга Митчелла Зукоффа о спасательной операции, она выйдет в 2027 году.

Майкл Бэй — режиссер фильмов «Перл-Харбор», «Армагеддон», «Скала», «Плохие парни», нескольких частей «Трансформеров» и других. Он будет работать над новым фильмом с продюсером Эрвином Стоффом и сценаристом Скоттом Гарденхоуром. Сроки выхода картины не раскрываются.

F-15E был сбит 3 апреля в районе к юго-востоку от Исфахана. Первого члена экипажа США эвакуировали в тот же день вертолетами под обстрелом. Второй летчик находился примерно в 16 км от места приземления напарника. Как сообщал CBS News, США задействовали более 150 самолетов для его поиска. В операции участвовало ЦРУ, которое развернуло в Иране кампанию по дезинформации и отслеживало местоположение пилота. Военнослужащие США обнаружили и эвакуировали раненого пилота спустя 36 часов.

