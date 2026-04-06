Спасти совсем не рядового

История спасения в Иране американского летчика сбитого истребителя-бомбардировщика ВВС США F-15E обрастает все новыми подробностями. Операция по поиску и эвакуации члена экипажа F-15E, которого президент Трамп назвал «очень уважаемым полковником», стала для американских военных и ЦРУ одной из самых сложных в истории. Повредивший ногу при катапультировании офицер сумел скрыться в труднодоступной гористой местности и только через 36 часов после падения самолета был обнаружен американским спецназом и вывезен на лечение в Кувейт. Жертв среди личного состава удалось избежать, однако ВВС США потеряли в ходе операции два военно-транспортных самолета.

Фото: Sepahnews / AP На завершающем этапе спасательная операция чуть не сорвалась: доставившие спецназовцев на место два военно-транспортных самолета C-130 застряли в грязи. За бойцами спецподразделения и спасенным летчиком прилетели три других самолета, а увязшие С-130 пришлось подорвать ударами с воздуха (на фото)

Поисково-спасательная операция американских военных и спецслужб, проведенная на территории Ирана в конце прошлой недели, после крушения истребителя-бомбардировщика F-15E Strike Eagle, стала одной из главных новостей американских СМИ.

Эта реальная история с лихо закрученным сюжетом, которая в будущем почти наверняка ляжет в основу блокбастера, приобрела особое звучание в контексте американской политики и неутихающих споров о целях войны против Ирана.

Принадлежавший 48-му авиакрылу ВВС США, самолеты которого после начала военной операции против Ирана были переброшены с британской авиабазы Лейкенхит на Ближний Восток, истребитель-бомбардировщик F-15E был сбит в пятницу, 3 апреля, в ходе выполнения боевого задания в горном районе к юго-востоку от иранского города Исфахан.

Потеря американского боевого самолета от огня иранской ПВО, стала первым подобным случаем с начала войны против Ирана. Учитывая громкие заявления президента Трампа и военного министра Пита Хегсета о безраздельном господстве США в воздушном пространстве Ирана и о полном уничтожении иранской ПВО, крушение F-15E вызвало новые серьезные вопросы к главе Белого дома и его команде. Угроза пленения иранской стороной сумевших катапультироваться летчиков могла и вовсе обернуться для Трампа политической катастрофой. Поэтому на спасение двух членов экипажа F-15E были брошены все имевшиеся в наличии силы американских военных и спецслужб. Им предстояло найти летчиков и не допустить их попадания в плен.

Спасение первого члена экипажа прошло относительно беспроблемно — он был обнаружен в светлое время суток и эвакуирован в ходе операции с применением военных вертолетов и низколетящих самолетов-заправщиков, которые были обстреляны иранской стороной из легких вооружений.

В результате полученных повреждений один из вертолетов задымился, однако сумел приземлиться на территории Ирака.

Найти второго члена экипажа, оказавшегося в 16 км от места приземления первого, до наступления темноты не удалось. Пока поиски продолжались, иранская сторона объявила награду за его поимку в размере $60 тыс.

Учитывая, что развернувшие охоту на пилота иранские силы безопасности действовали на своей территории, нивелировать их преимущество «родных стен» удалось с помощью хитроумного плана ЦРУ. Как сообщил впоследствии телеканал CBS News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, пока пилот не был обнаружен, разведка США начала распространять внутри Ирана информацию о том, что американские силы якобы уже его нашли и перемещают по земле для эвакуации из страны.

Это позволило дезориентировать иранскую сторону и выгадать время. При этом ЦРУ использовало свои возможности для поиска летчика и сумело установить его местоположение, о чем было доложено Пентагону и Белому дому. После этого президент Трамп и отдал приказ о проведении спасательной операции с задействованием авиации и элитных подразделений спецназа Delta Force армии США и SEAL («Морские котики») ВМС США.

Успеху операции помогли и умелые действия самого офицера ВВС США. Несмотря на поврежденную ногу, он сумел избежать захвата иранскими военными, ориентируясь на пересеченной местности и укрывшись в горной расщелине на высоте более 2 тыс. м над уровнем моря.

При себе он имел только пистолет, рацию и маяк системы слежения.

Спасательная операция едва не сорвалась уже после получения первого сообщения по рации от пилота. Оно оказалось весьма необычным и могло быть воспринято как признак того, что летчик попал в руки иранцев и те посылают сообщения от его имени, чтобы заманить американских военных в ловушку. Вместо стандартных сигналов бедствия полковник передал: «God is good» (что можно перевести: «Бог милосерден»). «Сказанное им по радио звучало так, словно это произносил мусульманин»,— сообщил позднее президент Трамп, которого процитировало издание Axios.

Однако версия о том, что иранцы пытаются заманить спасательный отряд в ловушку, была отброшена после того, как американские спецслужбы оперативно подтвердили, что летчик является глубоко религиозным человеком и сказанной фразой он выражает надежду на спасение.

Уже после обнаружения летчика неожиданно возникла новая серьезная проблема, поставившая всю операцию на ее решающем этапе под угрозу провала. После приземления поисково-спасательной группы на иранской территории выяснилось, что доставившие спецназовцев на место два военно-транспортных самолета C-130 увязли в грязи и не могут улететь. Как сообщил телеканал ABC News, американскому командованию пришлось принять решение ударами с воздуха уничтожить собственные самолеты, чтобы они не попали в руки иранцев.

После этого на место были дополнительно направлены еще три транспортных самолета ВВС США, которые сумели благополучно доставить спасенного летчика и подразделения американского спецназа в Кувейт.

Таким образом, оба пилота были эвакуированы, никто из участников рейда на иранскую территорию не пострадал. При этом американская сторона помимо сбитого истребителя F-15E потеряла два транспортных самолета C-130.

Не скрывавший своей радости по поводу того, что сулившая ему огромные проблемы история в итоге завершилась хеппи-эндом, президент Трамп разразился в социальной сети Truth Social целым воззванием к американскому народу.

«Мы его нашли! Дорогие соотечественники, за последние несколько часов вооруженные силы США провели одну из самых смелых поисково-спасательных операций в истории США по спасению одного из наших членов экипажа, офицера, который также является весьма уважаемым полковником, и я рад сообщить вам, что он теперь в безопасности»,— написал Трамп в социальной сети Truth Social.

«По моему указанию американские военные направили десятки самолетов, вооруженных самым смертоносным оружием в мире, чтобы забрать его. Это первый случай в военной истории, когда двух американских пилотов спасли по отдельности в глубине вражеской территории. Тот факт, что нам удалось провести обе эти операции, не потеряв ни одного американца, убитого или даже раненого, еще раз доказывает, что мы достигли подавляющего превосходства в воздухе над иранским небом»,— добавил Трамп. Он также пообещал сообщить новые подробности этой операции в ходе пресс-конференции с участием американских военных в Овальном кабинете Белого дома.

Единственным зарубежным лидером, поздравившим президента США, стал израильский премьер Биньямин Нетаньяху, получивший новый аргумент в пользу продолжения войны против Ирана вместе с США. «Ранее я поговорил с президентом Дональдом Трампом и лично поздравил его со смелым решением и безупречно исполненной американской миссией по спасению сбитого пилота на территории противника»,— написал Биньямин Нетаньяху на своей странице в соцсети X.

Сергей Строкань