CBS: ЦРУ провело кампанию по дезинформации в Иране для спасения пилота F-15

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США принимало непосредственное участие в операции по спасению второго американского пилота истребителя F-15 в Иране. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источник в администрации президента Дональда Трампа.

ЦРУ развернуло кампанию по дезинформации, распространяя внутри Ирана сообщения, что американские военные уже нашли пропавшего летчика и готовятся к его эвакуации, утверждает чиновник. По его словам, одновременно с этим ведомство отслеживало местонахождение пилота в горной расщелине, после чего передало координаты Пентагону и Белому дому. Затем президент США Дональд Трамп отдал приказ немедленно начать спасательную операцию, а ЦРУ продолжало предоставлять информацию в режиме реального времени, заявил собеседник телеканала.

Сегодня Дональд Трамп подтвердил, что обоих пилотов истребителя удалось спасти. Президент рассказал, что местоположение второго военнослужащего круглосуточно отслеживали, а его эвакуацию тщательно планировали. Первого летчика спасли спустя несколько часов, а второго американские военные искали больше суток, сообщил Axios.