Делягин: бизнесмен Хорошавцев после заочного ареста передал часть активов зятю

Экс-сенатор от Удмуртии, основатель группы компаний «Аспэк» Виктор Хорошавцев, обвиняемый в хищении 8 млрд руб. из пенсионных фондов в РФ, переоформил доли части активов на своего зятя, нынешнего гендиректора «Аспэк групп» Михаила Питкевича, заявил в Telegram депутат Госдумы Михаил Делягин.

«Хорошавцев избавился от долей в холдинге, контролирующем крупные лесопромышленные предприятия — “АСПЭК Ефимовский” в Ленинградской области и “Соломенский лесозавод” в Карелии. Последний, на секунду, выпускает шпалы для железных дорог — продукцию, имеющую стратегическое значение для транспортной инфраструктуры страны», — написал господин Делягин. Он направил обращение в Генпрокуратуру РФ.

Напомним, решение о заочном аресте Виктора Хорошавцева Тверской райсуд Москвы принял в марте 2025 года. Ему инкриминируется мошенничество в особо крупном размере (ст. 159 УК). Как узнал «Ъ-Удмуртия», после заочного ареста коммерсант вышел из состава учредителей ряда структур своей группы компаний, включая «Аспэк-детейлинг», «Аспэк-недвижимость», «Аспэк-Чайковский» и др. Михаил Питкевич с апреля 2025-го является гендиректором «Аспэк групп», с мая — учредителем этого юрлица.

Сейчас Виктор Хорошавцев находится в Испании, где, по данным СМИ, управляет элитным гостиничным комплексом Villa Marina в Марбелье. В декабре 2025-го он был задержан в Италии по международному ордеру, выданному российскими властями, но позднее отпущен.

С 2003 по 2009 год Виктор Хорошавцев был членом Совета федерации от Удмуртии, а после этого возглавлял дочернюю структуру АФК «Система», которая управляла российской нефтекомпанией «Башнефть» и топливно-энергетическим комплексом Башкирии.

