В Италии задержали и отпустили обвиняемого в РФ экс-сенатора Хорошавцева

В Италии 25 декабря задержали бывшего сенатора от Удмуртии Виктора Хорошавцева по международному ордеру, выданному российскими властями. В РФ его обвиняют в шести эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Об этом пишет итальянское ANSA.

Виктор Хорошавцев прибыл в Италию, чтобы провести рождественские праздники с дочерью, проживающей в Милане. Однако после задержания суд Милана распорядился освободить экс-сенатора. Защита адвокатов сослалась на то, что юридическое сотрудничество с Россией стало невозможным после выхода России из Совета Европы и прекращения действия нескольких международных соглашений. Эти аргументы суд учел при вынесении решения.

Виктора Хорошавцева обвиняют в хищении в 2014–2018 годах многомиллиардных сумм из шести пенсионных фондов. В мае этого года Тверской суд Москвы заочно арестовал экс-сенатора. Его объявили в международный розыск. Сейчас господин Хорошавцев живет в Испании.

С 2003 по 2009 год Виктор Хорошавцев был членом Совета федерации от Удмуртии, а после этого возглавлял дочернюю структуру АФК «Система», которая управляла российской нефтекомпанией «Башнефть» и топливно-энергетическим комплексом Башкирии.