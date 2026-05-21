Мосбиржа планирует начать торги криптовалютами до конца года

Московская биржа (MOEX: MOEX) рассчитывает подготовиться к запуску торгов криптовалютами к концу 2026 года, заявил глава биржи Виктор Жидков. Он уточнил, что начать торги можно будет «как только позволит регулирование».

«Я думаю, что это конец этого года. Потому что нужно, чтобы еще приняли законодательство, чтобы все нормативные акты были созданы, проработаны, проанализированы»,— пояснил он в интервью РБК.

Как уточнил господин Жидков, Мосбиржа разрабатывает концепцию торговли криптовалютами и готовит тестовые стенды для участников рынка. Первые тесты могут начаться в начале лета. К торгам, скорее всего, допустят наиболее ликвидные цифровые валюты.

Старт торгов криптовалютами не предполагается сразу в круглосуточном режиме. На первом этапе Мосбиржа ориентируется на стандартный режим работы — с 6:50 до 23:50 мск. «Это очень серьезный шаг для инфраструктуры. Мы не можем пересматривать свои правила и режимы торгов, не оглядываясь на участников. Рынок должен быть готов»,— пояснил Виктор Жидков.

В апреле глава наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов говорил, что торговая площадка рассчитывает с 2027 года начать операции с криптовалютой. За месяц до этого правительство одобрило законопроекты о регулировании крипторынка в России. Лицензию на операции с криптовалютами получат цифровые депозитарии, биржи, брокеры и доверительные управляющие.