Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Правительство одобрило законопроекты о регулировании криптовалют в России

Правительство одобрило на заседании пакет законопроектов, регулирующих обращение криптовалют в России. Об этом сообщила пресс-служба Минфина. В документах указаны правила доступа к операциям с криптовалютой для инвесторов, в том числе неквалифицированных.

В законопроектах предлагается:

  • запретить сделки с цифровой валютой без регулируемых посредников;
  • разрешить резидентам покупать цифровые валюты за рубежом, оплачивая с иностранных счетов, а также переводить валюту за рубеж, купленную через российских посредников;
  • разрешить неквалифицированным инвесторам покупать наиболее ликвидные цифровые валюты из перечня Банка России после прохождения тестирования (лимит — 300 тыс. руб. в год через одного посредника).

Цифровые депозитарии, биржи, брокеры и доверительные управляющие должны будут получить лицензию на операции с криптовалютами. За нарушение требований к совершению сделок предусмотрена административная ответственность.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко поясняли «Ъ», что эти правила не ограничивают международные сделки с криптовалютой — например, продажу криптовалюты за рубеж и операции компаний, участвующих во внешнеэкономической деятельности.

