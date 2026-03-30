Правительство одобрило законопроекты о регулировании криптовалют в России

Правительство одобрило на заседании пакет законопроектов, регулирующих обращение криптовалют в России. Об этом сообщила пресс-служба Минфина. В документах указаны правила доступа к операциям с криптовалютой для инвесторов, в том числе неквалифицированных.

В законопроектах предлагается:

запретить сделки с цифровой валютой без регулируемых посредников;

разрешить резидентам покупать цифровые валюты за рубежом, оплачивая с иностранных счетов, а также переводить валюту за рубеж, купленную через российских посредников;

разрешить неквалифицированным инвесторам покупать наиболее ликвидные цифровые валюты из перечня Банка России после прохождения тестирования (лимит — 300 тыс. руб. в год через одного посредника).

Цифровые депозитарии, биржи, брокеры и доверительные управляющие должны будут получить лицензию на операции с криптовалютами. За нарушение требований к совершению сделок предусмотрена административная ответственность.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко поясняли «Ъ», что эти правила не ограничивают международные сделки с криптовалютой — например, продажу криптовалюты за рубеж и операции компаний, участвующих во внешнеэкономической деятельности.